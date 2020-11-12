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Haberler İzmir Bakan Pakdemirli'den depremde vefat eden Fatma Öztürk'ün yakınlarına taziye ziyareti

'den depremde vefat eden 'ün yakınlarına taziye ziyareti

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depreminde hayatını kaybeden İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalışan Fatma Öztemel Öztürk'ün yakınlarını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli'den depremde vefat eden Fatma Öztürk'ün yakınlarına taziye ziyareti

12.11.2020, 20:47

Bakan Pakdemirli, depremden sonra yıkılan binalardaki enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla konuşan Pakdemirli, daha sonra Öztürk'ün yakınlarının Bayraklı ilçesindeki evine geldi. Öztürk'ün annesi Zehra Öztemel ve babası Mehmet Öztemel'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, Öztürk'ün çocuklarıyla da sohbet etti.

Öztürk'ün down sendromlu oğlu, milli özel sporcu Alper Öztürk (27) ile sohbet eden Pakdemirli, ailenin sorunlarının giderilmesi için talimat verdi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları tarafından aileye destek amaçlı 240 bin lira nakdi yardım yapılacağı da bildirildi.

Öztürk, depreme Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında oğulları Buğra (22) milli özel sporcu Alper Öztürk (27) ile yakalanmış, arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Alper ve kardeşi Buğra Öztürk enkazdan sağ çıkarılmış, annenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu arada, Fatma Öztürk'ün eşinin de 16 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

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