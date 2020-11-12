Cenaze törenine gitti koronayı köye getirdi

İZMİR Tire'de korona virüsü vakalarındaki artış sürüyor. Bayındır'ın Çırpı mahallesinde cenazeye katılan bir vatandaşın Tire'ye 20 km uzaklıktaki Yeniçiftlik köyüne taşıdığı virüs, 20 vatandaşa bulaştı. Hastalık belirtisi gösteren köylülerde Kovid-19 testi pozitif çıkarken, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, "Cenaze, taziye, mevlit, düğün, doğum ve altın günleri gibi etkinlikler, virüsün en sevdiği alanlar. Yeniçiftlik'teki vakaların cenaze ziyaretinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Denetim ve önlemler alındı, karantina uygulaması söz konusu değil" dedi.

NADİR UYSAL