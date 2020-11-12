“Deprem en çok çocukları etkiler”

Uzman psikolog Gamze Bozkurt, depremin özellikle çocukları çok etkilediğinin altını çizerek ebeveynlere önerilerde bulundu. "Fiziksel ve psikolojik bütünlüğümüze tehdit oluşturan bir unsur olan deprem, özellikle çocukları çok etkiler" diyen Bozkurt, "Çocuklarla bir bütün olarak depremi konuşurken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var" diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT!

● Öncellikle anne ve babaların sakin kalmaları oldukça önemlidir. ● Çocuklarla deprem sürecini konuşurken, duygularını isimlendirmesine yardımcı olmak. ● Çocukların yanında, onları korku ve kaygıya sürükleyecek detaylar paylaşmaktan kaçınılmalıdır. ● Çocuğunuza aldığınız güvenlik önlemlerini paylaşmak rahatlatıcı olacaktır. ● Çocukların sorularına özellikle doğru cevaplar vermek önemlidir. Yalan söylemekten kaçınılmalıdır. Olaylar hafifletilip gizleme çabası çocuğun ebeveyn samimiyetinden şüphe duymasına sebebiyet verecektir. ● Çocuklar olayların ehemmiyetini ebeveynlerinin tepkilerinden algılar. Dolayısıyla ailenin olaya verdiği tepkiler, olayları ele alış biçimi, değerlendirişi ve o sorunla başa çıkma yöntemleri çocuğa rol model olur. En önemli nokta ise sorun yerine çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek. ● Çocuklarla bolca temas halinde olmak, onlara sarılmak, dokunmak, şefkat göstermek çok önemlidir.