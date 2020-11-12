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Haberler İzmir Ege Mahallesi’nin dönüşümü için imzalar atıldı

’nin dönüşümü için imzalar atıldı

Ege Mahallesi’nin dönüşümü için imzalar atıldı
Giriş Tarihi: 12.11.2020

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi'nin birinci etabı için yapım ihalesini kazanan yüklenici firmayla projeyi başlatacak sözleşmeyi imzaladı. Başkan Soyer, imza töreninde "Bu, İzmir için çok kıymetli bir adım. İzmir için lokomotif olacak bir projeye imza atıyoruz" dedi. Başkan Soyer, Ege Mahallesi'nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi kazanan Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. Ortak Girişimi yetkilileriyle projeyi başlatacak sözleşmeye imza koydu. Soyer, "Bu, İzmir için çok kıymetli bir adım. İzmir için lokomotif olacak bir projeye imza

60 AYDA BİTECEK
Büyükşehir, proje alanındaki hak sahiplerinin tapularını devir almıştı. Birinci etap ihalesi kapsamında yüklenici firma 60 ayda yaklaşık 120 bin metrekare inşaat alanında biri ticaret, ofis ve konut bloğu, diğer ikisi sadece konut bloğu olan üç yapı inşa edecek. Dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak.

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