ESHOT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadele sürerken, İzmir'de tedirgin eden görüntüler yaşandı.

Ulaşım kartlarını almak için Konak'ta bulunan ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınmasından dolayı saatler ilerledikçe kalabalığın arttığı görülürken, zaman zaman hem vatandaşların kendi arasında hem de görevlilerle tartışmalar yaşandı. Çoğunluğunu 65 yaş ve üzerindekilerin oluşturduğu vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

DHA

Son dakika: İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması geldi