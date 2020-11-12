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Haberler İzmir ESHOT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu

kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu

'in Konak ilçesinde bulunan 'nde almak isteyenler uzun bir kuyruk oluştururken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

ESHOT kuyruğunda sosyal mesafe unutuldu

12.11.2020, 12:40

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadele sürerken, İzmir'de tedirgin eden görüntüler yaşandı.

Ulaşım kartlarını almak için Konak'ta bulunan ESHOT Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınmasından dolayı saatler ilerledikçe kalabalığın arttığı görülürken, zaman zaman hem vatandaşların kendi arasında hem de görevlilerle tartışmalar yaşandı. Çoğunluğunu 65 yaş ve üzerindekilerin oluşturduğu vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

DHA

Son dakika: İzmir'de 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma kısıtlaması geldi

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