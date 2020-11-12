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Haberler İzmir İzmir'de bin 35 litre sahte içki ele geçirildi

'de bin 35 litre ele geçirildi

'in Seferihisar ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 35 litre ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

İzmir'de bin 35 litre sahte içki ele geçirildi

12.11.2020, 14:13

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın, evinde alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, bin litre sahte alkollü şarap, 35 litre sahte alkollü rakı ve alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili adreste ikamet eden şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adlı işlem başlatıldı.

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