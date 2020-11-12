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İzmir'de bin 35 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin 35 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

12.11.2020, 14:13