İzmir'de elektrik kesintisi 12 Kasım Perşembe!

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İşte 12 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 12 Kasım tarihli kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İzmir'de elektrik kesintinden etkilenecek yerler...
İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İşte 12 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
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