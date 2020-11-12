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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 12 Kasım Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarihli kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İzmir'de elektrik kesintinden etkilenecek yerler...

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Kasım Perşembe!

12.11.2020, 09:18

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İşte Perşembe detayları...

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