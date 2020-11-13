Boşandığı eşi tarafından öldürülen Çilem Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

3 yıl önce hükümlü kadrosundan girdiği Dikili Belediye İmar İşleri Müdürlüğü'ndeki işinden 15 gün önce istifa eden Alper Gül, geçen 11 Kasım'da saat 21.00 sıralarında, bir süre önce boşandığı Çilem Kılıç ile İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak ile 13 Sokağın kesiştiği kavşakta karşılaştı. Gül ve Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kılıç, belindeki tabancasını çıkartıp, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında peş peşe ateşledi. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Gül koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çilem Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evini bastı. Gül, burada da Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı'ya da aynı tabanca ile ateş etti. Gül, daha sonra tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekerek intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper Gül'ün cenazesi ise morga gönderildi. Yapılan araştırmada Alper Gül ve öldürdüğü eşi Çilem Kılıç'ın ikinci evlilikleri olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi.





DAHA ÖNCE 2 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞ

Alper Gül'ün çocuk yaşlardayken Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü için uzun yıllar cezaevinde yattığı öğrenildi. Tahliyesinin ardından geldiği Dikili'de hüküm kadrosundan Belediye'de İmar İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gül'ün geçen yıl da Şerafettin Pınar'ı çıkan tartışmada bacağından yaralayınca bir kez daha cezaevine girdiği öğrenildi. Yaralama suçundan yattığı cezaevinden de 3 ay önce tahliye olan Gül'ün, haziran ayında sosyal medya hesabından paylaştığı emekli polis memuru olan babasından kalan ata yadigarı tabancayla da katliamı gerçekleştirdiği saptandı.



3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Bu arada Çilem Kılıç'ın 3 ay önce polise başvurup, koruma talebinde bulunması üzerine Alper Gül hakkında uzaklaştırma kararı alınıp, kendisine tebliğde bulunulduğu öğrenildi.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aslen Manisa Akhisarlı olan Çilem Kılıç'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından bugün alınan cenazesi Dikili Mezarlığı'na getirildi. Burada pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine, Kılıç'ın yakınları, arkadaşları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Öğle vakti beklenmeksizin kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.



Kılıç'ın aynı olayda yaralanan annesi Selime Özduran ve onun komşusu Sibel Yarcı'nın Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.





KADIN CİNAYETLERİ KINANDI

Dikili Kadın Platformu tarafından Kılıç'ın mezarı başında yapılan basın açıklamasında kadın cinayetleri kınandı. Dikili kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Hamarat, "Maalesef kadın cinayetleri bir türlü durmak bilmiyor. Bu cinayetlerin önüne geçilebilmesi için

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun bir an önce uygulanması gerekiyor. Biz kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.





Platform üyelerinden Demet Önal da, "Bugün bu sefer de Malatya'dan bu konuda acı bir haber aldık. Dikili'den Çilem, Denizli'den Tuba, Muğla'dan Hafize. İsyanımız büyüyor, öfkeliyiz. Çünkü eğer yasalar uygulansaydı, katillere iyi hal indirimi olmasaydı bu kadın arkadaşlarımız ölmeyecekti. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bu kadın kardeşlerimiz ölmeyecekti. Tek bir kişinin ölüm haberini almayana dek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Öte yandan boşandığı eşini öldürüp, evini bastığı eski kayınvalidesi ile onun komşusunu ise yaralayıp aynı tabancayla intihar eden Alper Gül'ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

DHA

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