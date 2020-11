Depremzedeler için her şey düşünülmüş

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadırkentte yaşayanlar, bir an önce yeni evlerine geçmeyi bekliyor. Gencinden yaşlısına hepsi "Çadırlar, evimiz gibi değil ama sonuçta sağlanan imkanlar sayesinde rahatız" diyor. Yemeklerinin düzenli çıktığını söyleyen depremzedeler, alanda kurulan sosyal marketlerden de memnun. Sadece adınızı yazdırıp sıra alıyorsunuz ve sonra ihtiyacınız olan neyse alıyorsunuz. Akşam soğuğuyla başa çıkabilmenin tek yolu odunlu sobalar. Her çadıra soba ve odun dağıtılıyor. Çocuklar için de her şey düşünülmüş. Çocukların zamanlarını verimli geçirebilmeleri için pek çok etkinlik düzenleniyor.



AĞABEYLERİ BAĞLAMA ÇALDI ÇOCUKLAR ZEYBEK OYNADI

Çocukların depremin travmasını atlatabilmesi için her şey düşünülmüş. Çadırkentte hem ders çalışan hem de eğlenceli etkinliklere katılan çocuklar halinden memnun görünüyor. Tıpkı ağabeylerinin çaldığı sazlar eşliğinde zeybek oynayan bu çocuk gibi.



SÖZÜ ONLARA BIRAKALIM



ONUN İKİ İSTEGİ VAR: BİR EV İLE AKÜLÜ ARAÇ

ARZU Özden (76): Arzu Teyze çadırkentin en dertlilerinden. Zamanında üvey çocukları tarafından dövülerek eşyalarıyla birlikte sokağa atıldığını söyleyen Arzu Teyze, bir hayırseverin yardımıyla kiralık bir eve yerleştirilmiş. İhtiyaçları ve kirası belediye tarafından karşılanıyormuş ama sıcak yemeği, daha çok komşuları sayesinde yiyebiliyormuş. Hiç bir geliri ve kimsesi olmayan Arzu Teyze, bu şekilde yaşamaya çalışırken bir darbe de depremden yemiş. Deprem sırasında komşularının yardımıyla yaşadığı Orkide Apartmanı'nın zemin katından çıkarılan Arzu Teyze hem şeker hastası hem de kemik erimesinden şikayetçi. Yürümekte güçlük çekiyor ve diyor ki "Bir akülü aracım olsaydı sağlık ocağına daha rahat gidip gelebilirim." Bir isteği daha var Arzu Teyze'nin: "Ben daha önce huzurevinde kaldım ve şiddet gördüm. Bu yüzden huzurevinde yaşamak istemiyorum. Bana 1 oda 1 salon ev versinler yeter."



'BİR AN ÖNCE EVİMİZİN HASARI TESPİT EDİLSİN'

DAMLA Soytür (34): Kirada oturdukları evlerinde 3 çocuk varmış deprem sırasında. İkisi kendi çocuğu, biri ise eltisinin çocuğu. Deprem olduğunda 4. kattaki evlerinden 15 saniyede çocuklarla birlikte nasıl çıktığını bile hatırlamıyor. Depremde hayatını kaybedenler için çok üzüldüğünü belirten Damla Soytürk, hayatta kaldıkları için şanslı olduklarını söylüyor; "Hayatımda yaşadığım en korkunç depremdi" diyor 30 Ekim için. Çadırın hiçbir zaman evleri gibi olmayacağını ama kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde rahat ettiklerini söyleyen Damla Soytürk, en çok da gece havanın çok soğuk olmasından dert yanıyor. Çocukların oyuncak ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılandığını her gün düzenli olarak yemek yediklerini söyleyen Soytürk, "Hayatta kaldığımız için şükrediyoruz. Belediye ekiplerinin en kısa zamanda evimize gelip hasar durumuna bakmasını istiyoruz. Ona göre ya evimize döneceğiz ya da yeni bir ev bakacağız" diyor.



KÖPEKLERİNİ KAPTIGI GİBİ ÇADIRKENTE GELMİS

SELAHATTİN Dallı (33): O, ölüm korkusuyla erken yaşlarda geçirdiği bir trafik kazasında tanışmış. 6.6'lık deprem anında köpekleriyle birlikte Bornova Büyük Parkta'ymış. Hayatında hissettiği en şiddetli depremin bu olduğunu belirten Dallı, "Büyük Park bir anda insanlarla doluştu. Herkes panik halindeydi" diyor. O gün hemen köpekleriyle birlikte çadırkente geldiğini söyleyen Dallı, "Ailemle birlikte Peterson Köşkü'ne yakın oturuyoruz. Depremden sonra bizim apartman ile yan apartman birbirinden ayrıldı. Ben de buraya gelmeyi tercih ettim" diyor. Ailesinin Yörük olduğunu ve bu yüzden çadırda yaşamanın kendilerine zor gelmediğini belirten Dallı, "İnsanın gözü aç olmadıktan sonra burada her şey yeterince var. Burada önemli olan çocukların iyi olması. Onlar için de her şey düşünülmüş" diye de ekliyor. Dallı'nın yeğeni Ece Durmaz da aynı fikirde, "Bizim için her türlü etkinlik var burada. Ben çok da mutsuz sayılmam" diyor.



KISA HAZIRLIK!

ÇADIRKENTTE kalan depremzedelerden Suat Suyev, zamanının bir kısmını odun kırarak geçiriyor, "Kışa hazırlık yapıyoruz" diyor. Dağıtılan odun sobaları soğuk geçen akşamların demirbaşı.





MERYEM'E DOGUM GÜNÜ SÜRPRIZI

VAN'DA 9 yıl önceki depremde evi yıkılan Meryem Çetin, 16'ncı yaş gününü, ailesiyle göç ettiği İzmir'de depremzede olarak kutladı. Van ve İzmir depremlerini yaşayan Meryem Çetin, 16'ncı yaş gününü, çadırkentte düzenlenen sürpriz doğum günüyle kutladı. Depremle hayatı ikinci kez sarsılan Meryem'in en büyük tesellisi de yakınlarıyla yan yana doğum günü pastasını kesmek oldu.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER