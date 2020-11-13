  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de aile faciası! Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

'de aile faciası! , eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

'in Kınık ilçesinde, (55), eşi (50) ve kızı 'ı (22) bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Kocabıyık, eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunup, gözaltına alındı.

İzmir'de aile faciası! Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti

13.11.2020, 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020,15:23

3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip, pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık, bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak, eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine, ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık' mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş halde buldu.



Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık, gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenildi.


Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.



Yakınları, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğunu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını, bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de aile faciası! Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA