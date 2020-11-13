Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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