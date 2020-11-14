Seferihisar açıklarında 30 Ekim cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kent genelinde bazı binalar yıkıldı, bazıları ise hasar gördü. 115 vatandaş yaşamını yitirdi.
Deprem anı, pazaryerindeki MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntülerde tezgahaların üzerindeki şemsiyeler sallanıyor, vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçıyor.
DHA
Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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