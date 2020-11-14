Haberler İzmir Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı

Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı

Son dakika... İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, pazaryerindeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar panikle koşuyor ve tezgahların üzerindeki şemsiyeler sallanıp devriliyor.

14.11.2020, 15:23