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Haberler İzmir Karısını ve kızını öldürüp sustu!

Karısını ve kızını öldürüp sustu!

Karısını ve kızını öldürüp sustu!
Giriş Tarihi: 14.11.2020

İZMİR'İN Kınık ilçesinde pazarcılık yapan Mustafa Kocabıyık, eşi Nergüzel Kocabıyık ve kızı Melike Kocabıyık'ı bıçaklayarak öldürdü. Jandarmayı arayıp cinayetleri haber veren Kocabıyık, balkonda sigara içerken gözaltına alındı. Adını bile söylemeyen katil zanlısının susma hakkını kullandığı öğrenildi. Kocabıyık, dün sabah saatlerinde 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayıp, eşi ile kızını öldürdüğünü söyledi. Ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki evine giden jandarma Nergüzel Kocabıyık'ı mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında çok sayıda yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, zanlının Jandarma'da tek bir kelime bile konuşmadan oturduğu öğrenildi.

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