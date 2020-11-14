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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

Son dakika: 'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

, ''deki depremde can 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021’i taburcu edilmiş olup 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi

AA

14.11.2020, 18:28 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020,18:38

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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