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Haberler İzmir Depremzedelerin battaniyelerini satmaya kalktılar

Depremzedelerin battaniyelerini satmaya kalktılar

Depremzedelerin battaniyelerini satmaya kalktılar
Giriş Tarihi: 15.11.2020

İzmir'de depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, Konak Belediyesi'ne depremzedeler için dağıtılan battaniyelerin satıldığı yönünde ihbar ulaştı. Bunun üzerine yapılan baskında çok sayıda battaniye ele geçirilirken, battaniyeleri satmaya çalışan şüphelilere işlem yapıldı.

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