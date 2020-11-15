Depremzedelerin battaniyelerini satmaya kalktılar

İzmir'de depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, Konak Belediyesi'ne depremzedeler için dağıtılan battaniyelerin satıldığı yönünde ihbar ulaştı. Bunun üzerine yapılan baskında çok sayıda battaniye ele geçirilirken, battaniyeleri satmaya çalışan şüphelilere işlem yapıldı.