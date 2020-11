İzmir’de deprem fırsatçısı bazı ev sahipleri kiraları fahiş şekilde artırdı

İzmir'de 30 Ekim günü saat 14.51'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından kentte kiralık ev sıkıntısı yaşanıyor. İzmir'de yaşanan deprem, kira fiyatlarını adeta uçurdu. Depremde evi hasar gören vatandaşlar, oturabilecekleri kiralık ev bulamazken, bazı binalar da 2007'de revize edilen deprem yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle elde kaldı. Deprem yönetmeliğine uygun dairelerin fiyatlarının 2-3 kat artırılması vatandaşların tepkisine neden oldu. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, daire sahiplerinin fiyatları yükseltmesinden dolayı depremzedelerin mağduriyet yaşadığını söyledi. Emlakçılar olarak depremzedelere destek için komisyon almadıklarını belirten Güleroğlu, ellerinde kiralık ev bulunmadığını söyledi. İnternet sitelerinde satılan evlerin doğrudan sahibinden olduğunu belirten Güleroğlu, daha önce kiraları 2 bin lira olan dairelerin depremden sonra 3 bin 500 lira çıktığını söyledi. Öte yandan 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin de kira fiyatlarına isyan etti.





ELİMİZDE ŞU AN HİÇ EV YOK

İzmir depreminden sonra kiralık daire bulunmasında sıkıntı yaşanıyor. Kiralık ev bulamayan vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayetçi oldu. Depremde evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev arayışına girerken, bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yapması 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Yeni Asır'a konuşan Emlakçılar Odası Başkanı Güleroğlu, "Depremden sonra herkes kiralık ev telaşı içine girdi. Biz komisyon almadık ama talep çok olduğu için tüm stoklarımızı bitirdik. Bu nedenle kampanyayı sonlandırmak zorunda kaldık. Çünkü elimizde hiç ev kalmadı" dedi. Bina yaşı eski ve deprem yönetmeliğine göre yapılmayan evlerin tercih edilmemesi nedeniyle yeni dairelerin fiyatlarının yükseldiğini belirten Güleroğlu, "Şu anda talep patlaması var. Deprem yönetmeliğine uygun 5-6 yıllık bina isteniyor. Ancak böyle bina sayısı İzmir'de yetersiz olduğu için fiyatlar bir anda yükseldi. Kimse 20 yıllık binada oturmak istemiyor. Yeni konutların fiyatları aşırı şekilde yukarı çekildi. 2 bin liralık eve 3 bin 3 bin 500 lira isteniyor" dedi. Güleroğlu, "Eski binaların yenilenmesi gerekiyor. Depremlerden daha çok korunabilmek için kentsel dönüşümün parsel bazında değil ada ve pafta bazında yapılması gerekiyor. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki binaların tamamının yıkılıp yeniden yapılması şart. Hasar gören binayı yıkıp aynı yere yenisini yapmak yeterli değil. İzmir'in zemini sağlam bölgelerinde kentsel dönüşüme uygun yeni arsa üretilmeli" ifadelerini kullandı. Emlakçıların depremde mağdur olanlara destek olduklarını ancak ancak bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını belirten Güleroğlu, "Fiyatı yükselten emlakçı değil ev sahipleri. Kiralık ev bulunamadığı için bazı ev sahipleri, fahiş fiyat isteyerek fırsatçılık yapıyor ve vatandaş mağdur oluyor. Fahiş fiyat artırana karşı çıktık" dedi.

AYDA'NIN BABASI İSYAN ETTİ

Öte yandan 91 saat sonra enkazdan mucize eseri kurtarılan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin de kira fiyatlarına isyan etti. Bir youtube kanalına konuşan Uğur Gezgin, "En çok zorlandığım konu ev bulma. İlk başta kiralık yer bakmıştık, daha sonra belli bir miktar bütçeyle ev arayışına geçtik. Fakat hem kiralar hem ev fiyatları 2 kat olmuş. Ben 89'dan beri Bornova'dayım, fırsatçılık mıdır başka bir şey midir bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor" diye konuştu.



FİYATLARA TEPKİLİLER

DEPREM sonrası taşınma telaşına düşen depremzedeler de sağlam evlerdeki kira fiyatlarının artırılmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar evlerinden kilometrelerce uzağa taşınırken, 2-3 katına çıkan kira fiyatlarına müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bayraklı'da oturduğu bina hasar gören depremzede Özbir Güven, "Binamız gözle görülmesine rağmen az hasarlı olarak değerlendirildi. Taşınmak istedik ancak civarımızdaki evlerin fiyatları aşırı artmış. Depremden sonra kira fiyatları 2-3 katına çıktı. Devletin bunu engellemesi lazım. Bu herkesin başına gelebilir, birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Binaların hasar durumları yeniden gözden geçirilmeli" dedi. Depremde binası orta hasarlı olarak tespit edilen ve Balçova'ya taşınmak üzere olduğunu söyleyen Ayhan Kara ise "Talep çok olduğu için ev fiyatlarına fahiş fiyatlar konuluyor. 'Ne kadara satabilirsek kardır' gözüyle bakıyorlar. Bu insanlar artık rantçı olmuşlar" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SOYER:

"11 bin 168 aileye yuva bulmalıyız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 4 bin 239 yıkılmış veya yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı bağımsız birim var. Toplamda 11 bin 168 aile evlerinden oldu. Şu an yaklaşık 6 bin kişi, 2 bin 600 civarında çadırda yaşıyor. Her geçen gün çadırda yaşayan insan sayısı azalıyor. Bizim ağır ve orta hasarlı ev sahibi 11 bin 168 aileye kış iyice bastırmadan bir yuva bulmamız gerekiyor" dedi.

Depremden sonra başlatılan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında toplanan yardımlarla depremzedelere kira desteğinin hesaplara yatmaya başladığını hatırlatan Soyer, "Ağır hasarlı evler için 5 aylık kira desteği olarak 10'ar bin lirayı hesaplarına aktarıyoruz. Şuana kadar taahhüt edilen rakam 35 milyon 579 bin liraya ulaştı. Bu rakam evi ağır hasarlı 3 bin 559 yurttaşımızın 5 aylık kirasını karşılıyor. Kademeli olarak Uzundere'de 224, Gaziemir'de 58 belediye konutunu, 5 yıldızlı otel binasının 380 odasını tahsis ediyoruz. 204 yurttaşımız da evlerini depremzedelere açtı. Böylece evi ağır hasarlı ve yıkılmış 4 bin 239 vatandaşımıza çare üretmiş olduk. Evi orta hasarlı 6 bin 929 yurttaşımızın hesabına da 5'er bin lira yatıracağız. 200 milyon lirayı deprem için ilgili birimlere tahsis edeceğiz" görüşünü dile getirdi.



İLÇELERDE ESKİ VE YENİ FİYATLAR

GÜZELBAHÇE : 4 bindi, şimdi 8 bin lira ve üstü.

URLA : 5 bin lira olan müstakil ev şu an 10 bin lira.

BALÇOVA : 2 bin lira olan bir konutun kirası 3 bin liraya yükseltildi.

GÜZELYALI : 1.500 TL olan daireye 2200 TL isteniyor.

BORNOVA : 1200 liralık evin kirası 3 bin lira oldu.

BAYRAKLI : 1300 liralık konut 2500 bin liraya fırladı.

KARŞIYAKA : 1500 liralık evlere 3 bin lira talep ediliyor.

GAZİEMİR : 1300 liralık dairenin kirası 3 bin liraya çıkarıldı.

