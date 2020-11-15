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Haberler İzmir Körfez yine yeşillendi!

yine yeşillendi!

Körfez yine yeşillendi!
Giriş Tarihi: 15.11.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahiline yürüyüş için gelen vatandaşlar, deniz yerine dün yeşil renkli yosunlarla karşılaştı. Birçok vatandaş, ilk kez gördükleri görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, yosun görünümlü maddenin halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen "ulva lactuca" olduğu anlaşıldı.

Vatandaşlar, sahil kesimini adeta istila eden marullar nedeniyle her yıl bu aylarda aynı manzaranın yaşandığını ifade ederken, belediye ekipleri ise bölgede temizlik çalışması başlattı.

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