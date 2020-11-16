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Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü

’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düştü. Olayda araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü

16.11.2020, 17:35

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Bakırçay Köprüsü üzerinde seyir halinde olan 35 NDV 30 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak viyadükten aşağı düştü. Olayı görev çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Araç sürücüsü Ferdi Çiğdem'in (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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