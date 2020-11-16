İZMİR Tire'de, önceki akşam kayınbiraderin düğününde gelin arabasını kullanan Mustafa Bağrıaçık (42) gelin ile damadı düğün salonuna götürürken heyecandan direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli ve 4 çocuk babası genç adam kurtarılamadı. Düğün törenindekiler gelen acı haberle bir anda yasa boğuldu. Kasap olduğu öğrenilen Bağrıaçık'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
NADİR UYSAL
Düğün töreninden cenazeye gittiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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