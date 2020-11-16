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Haberler İzmir Düğün töreninden cenazeye gittiler

Düğün töreninden cenazeye gittiler

Düğün töreninden cenazeye gittiler
Giriş Tarihi: 16.11.2020

İZMİR Tire'de, önceki akşam kayınbiraderin düğününde gelin arabasını kullanan Mustafa Bağrıaçık (42) gelin ile damadı düğün salonuna götürürken heyecandan direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan evli ve 4 çocuk babası genç adam kurtarılamadı. Düğün törenindekiler gelen acı haberle bir anda yasa boğuldu. Kasap olduğu öğrenilen Bağrıaçık'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

NADİR UYSAL

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