İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Pazartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 16 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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