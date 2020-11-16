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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Pazartesi!

'de 16 Kasım Pazartesi!

'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Pazartesi!

16.11.2020, 09:03

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 'de yaşanacak ilçeler...

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