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İzmir'de sanayi sitelerinde erken iş başı

İzmir'de, sanayi sitelerinde mesai saatlerinin 07.00'de başlayıp 16.00'da sona ermesi kararının alınmasının ardından, burada çalışan işçiler, gün ağarmadan iş başı yaptı.

16.11.2020, 11:21