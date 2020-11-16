İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı oldukları öne sürülen 5 kişiyi 13 Kasım'da gözaltına almıştı.
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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