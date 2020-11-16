Kızılay gönüllüleri afetzedelerin yanında

İZMİR'İ etkileyen depremin ilk dakikalarından bu yana ekipleriyle afetzedelere destek olan Türk Kızılay, depremin üçüncü haftasında da yardım faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından yapılan bağışları depremzedelere ulaştıran Türk Kızılay, afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle birlikte özellikle yıkımın yaşandığı Bayraklı'da vatandaşlara hizmet veriyor. Kızılay görevlileri yardım malzemeleri, maske ve hijyen malzemeleri, sıcak yemek, barınma malzemeleri ve psiko-sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 51 dağıtım noktasında 3 öğün sıcak yemeği depremzedeler ve alanda çalışan personelin hizmetine sunan Türk Kızılay, depremin etkilediği bölgelerdeki afetzedelere de gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıyor.