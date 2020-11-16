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Yeni konutlarda Selçuklu mimarisi

'de 116 kişinin hayatını kaybettiği depremin yaralarını sarma çalışmaları sürerken yeni konutlarla ilgili ayrıntılar da netleşiyor.

Yeni konutlarda Selçuklu mimarisi
Giriş Tarihi: 16.11.2020

İzmir depreminin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar için TOKİ proje çalışmalarını tamamladı. Zemin artı beş kat olacak projeler Osmanlı-Selçuklu mimarisinde yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından ilk kez kamuoyuna paylaşılan mimari çizimler kent genelinde uygulanacak. Bakan Kurum evleri yıkılanların "yerinde" projeden talep etmesi durumunda 2+1, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında yapılacak 3 bin konutluk rezerv alandan talep etmesi durumunda ise 3+1 ev sahibi olabileceğini ifade etti.

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