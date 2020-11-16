Yeni konutlarda Selçuklu mimarisi

İzmir depreminin ardından yıkılan binaların yerine yapılacak konutlar için TOKİ proje çalışmalarını tamamladı. Zemin artı beş kat olacak projeler Osmanlı-Selçuklu mimarisinde yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından ilk kez kamuoyuna paylaşılan mimari çizimler kent genelinde uygulanacak. Bakan Kurum evleri yıkılanların "yerinde" projeden talep etmesi durumunda 2+1, Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında yapılacak 3 bin konutluk rezerv alandan talep etmesi durumunda ise 3+1 ev sahibi olabileceğini ifade etti.