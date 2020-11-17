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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden flaş koronavirüs kararı! Halka açık etkinliklere ara verdi

'nden flaş kararı! Halka açık etkinliklere ara verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında halka açık kültür, sanat ve spor etkinliklerine ara verdiklerini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden flaş koronavirüs kararı! Halka açık etkinliklere ara verdi

AA

17.11.2020, 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,17:03

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının önüne geçmek için ek önlemler aldıklarını belirtti.

Halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine yarından itibaren ara verdiklerine dikkati çeken Soyer, bu kapsamda Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler ile Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı olacağını kaydetti.

Salgına yönelik tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetinde olduklarını aktaran Soyer, "İzmirlilerden rica ediyorum. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın." ifadelerini kullandı.

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