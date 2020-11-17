İzmir'de elektrik kesintisi 17 Kasım Salı!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin nerede olacağını ve ne zaman elektriklerin geleceğini merak ediyor. İşte 17 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....
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