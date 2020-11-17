İzmir'de geçici barınma merkezinde konteyner kurulumu devam ediyor

AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezinde son aşamaya gelindi.

Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde tüm altyapı çalışmaları tamamlanırken, 250 konteynerin kurulumu da tamamlandı.

Sosyal donatıların yapılması için de aralıksız çalışma sürdüren ekiplerin, çalışmaları hafta sonu tamamlaması bekleniyor.

AFAD yetkilileri, geçici barınma merkezinde depremzedelerin pazartesi gününden itibaren misafir edilmeye başlanacağını bildirdi.

Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin kaloriferle ısıtılacağı, duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunacağı kaydedildi.