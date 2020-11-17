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’de kadın cinayeti: Bıçaklayarak öldürdü; Afyon’da yakalandı

’in Aliağa ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli, kısa sürede ’ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

İzmir’de kadın cinayeti: Bıçaklayarak öldürdü; Afyon’da yakalandı

İHA

17.11.2020, 13:58

Son dakika edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sıralarında Yenişakran Mahallesi Bayar Sokak'ta bulunan tripleks bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk annesi Serap Çetiner (36) isimli kadından haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve giren jandarma ekipleri, talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede Serap Çetiner'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çetiner'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



ŞÜPHELİ KAÇTI, AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI
Yapılan incelemede Serap Çetiner'in birlikte yaşadığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen Hasan A. (29) üzerinde şüpheler yoğunlaşınca, jandarma ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gideceği belirlenen şahsın yakalanması için hareket geçildi. Hasan A., Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çobanlar Kavşağı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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