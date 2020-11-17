  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

'in Konak ilçesinde bir viyadüğün altında yanmış erkek cesedi bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir morguna kaldırıldı.

İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

AA

17.11.2020, 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020,13:35




İzmir'in Konak ilçesinde bir viyadüğün altında yanmış erkek cesedi bulundu. Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan bir viyadüğün altında bir kişinin cesedini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaş üstü olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bodrum'da feci son! Yanan marangoz atölyesinde...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA