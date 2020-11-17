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Haberler İzmir Sandal’ın binası da boşaltılıyor

Sandal’ın binası da boşaltılıyor

Sandal’ın binası da boşaltılıyor
Giriş Tarihi: 17.11.2020

BAYRAKLI'DA binalarda yapılan tetkik ve incelemeler tüm hızıyla devam ederken, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oturduğu apartmanda da dibe doğru çökme olduğu ve bu yüzden verilen hasarlı raporu sonucu binanın boşaltılacağı öğrenildi. Deprem olduktan sonra doğru dürüst eve gitmediğini ve zamanının büyük bir bölümünü belediye ile çadırkentte geçirdiğini belirten Başkan Sandal, depremden ancak 15 gün sonra kendi oturduğu apartmana baktırdığı söyledi. Sandal, "Ben binanın 6. katında oturuyorum. Yapılan incelemede bina hasarlı çıktı. Tüm komşulara tebliği edilecek. Tüm bölgenin röntgeni çekilecek ve ne gerekiyorsa yapılacak" dedi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun işyerinin bulunduğu binanın da hasarlı çıktığı öğrenildi. Bina oturulmaz raporu verilmesinin ardından boşaltıldı.

FATİH ŞENDİL

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