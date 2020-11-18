  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir '65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü

'65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü

'de yaşayan ilaçlama firması sahibi bir kişi, 65 yaş üstüne pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bu süreci geçirmek için memleketi 'ya giderken 'un Terme ilçesinde tıra arkadan çarptığı kazada hayatını kaybetti.

'65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü

İHA

18.11.2020, 13:23

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan ve bir ilaçlama firmasının sahibi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki İhsan Öz, pandemiden dolayı 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine bu süreci memleketi Ordu'da geçirmek istedi. Yalnız başına İzmir'den Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan İhsan Öz, kullandığı 35 AN 5336 plakalı minibüs ile kırmızı ışıkta bekleyen TS-061-T dorse ve AR-002-DA çekici yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İhsan Öz, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'65 yaş üstüne kısıtlama var' diye memleketine giderken kazada öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA