Mutfakta kaçak kazı yaparken yakalandılar

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı Bergama İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Zeytindağ Mahallesi'nde kırsal bölgedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin mutfağında yaklaşık 1.5 metre genişliğinde ve 18 metre derinliğinde çukur açıldığını gördü. Evde bulunan 6 kişi, suçüstü yakalandı, kazı için kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.