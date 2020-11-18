‘Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın’

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgını önlemleri kapsamında halka açık kültür, sanat ve spor etkinliklerine ara verdiklerini duyurdu. Soyer, bu kapsamda Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler ile Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı olacağını kaydetti. Soyer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı açıklamada da İzmir'de virüsün ciddi bir tırmanışta olduğunu belirterek, "Tam da okulların tatile başladığı bir dönem. Ailelere rica ediyorum, bunu bir tatil olarak görmesinler ve zorunlu olmadıkça çocuklarını evden dışarı bırakmasınlar. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın" dedi" ifadelerini kullanmıştı.

MERT ALPDÜNDAR