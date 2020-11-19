Buca Cezaevi yıkılıyor

Buca'da 1959 yılında inşa edilen ve 20 yıldır kaldırılması için mücadele edilen Buca Cezaevi, nihayet boşaltıldı. 30 Ekim'de yaşanan 6.6'lık deprem felaketinde cezaevinde az da olsa hasar meydana gelen ve depreme dayanıksız olduğu çeşitli testlerle kayıt altına alınan cezaevlerinde kalan mahkumlar, depremin hemen ertesi günü başka şehirlere nakledildi. Mahkumların başta Afyonkarahisar Cezaevi olmak üzere çeşitli yerlere sevk edildiği, binanın tamamen boşaltıldığı, yıkım işlemine yakın bir zamanda başlayacağı öğrenildi.

BAKAN GÜL GELECEK

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın yakından ilgilendiği Buca Cezaevi'nin kaldırılması konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Hamza Dağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yakında İzmir'e gelerek binanın yıkımıyla boşalacak araziye uygulanacak proje hakkında bilgiler vereceğini bildirdi. Dağ, "Buca Cezaevi zaten kaldırılacaktı. Bu konuda çok büyük adımlar attık. Deprem, cezaevinin kaldırılması işlemini hızlandıran bir vesile oldu. Bina depreme dayanıksızdı. Zorunluluktan boşaltılamıyordu. Şimdi mahkumların hepsi başka cezaevlerine nakledildi" diye konuştu.



ÖNCELİKLİ PLAN LOJMAN YAPILMASI

ADALET Bakanlığı'na ait olan 73 bin 924 metrekarelik alanın nasıl değerlendirileceği konusunda alınan bilgilere göre, bakanlığın planında alanın bir bölümüne lojman inşa etmek var. Bakanlığın ihtiyacının giderilmesi için yeterli sayıda lojman yapılacağı, adli makamların idari birimlerinin toplanacağı bir merkezin oluşturulacağı, bir bölümünden de yol geçirileceği konuşuluyor.