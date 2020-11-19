Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 34 kişi kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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