Paylaşımlarıyla depremzedelere yardım yağdırdı

İZMİR'DEKİ depremde evi hasar gören ve ailesiyle çadırda kalan 26 yaşındaki Ayça Aydın, depremin ilk gününden itibaren sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayırseverleri seferber etti. Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimler, bloggerlar, fenomenler Aydın aracılığıyla deprem bölgesine elini uzattı.

TÜRK HALKI HEMEN KENETLENDİ

Ayça Aydın da gece gündüz demeden gelen yardımları İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyacı olanlara dağıttı. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda oluşturulan çadır kentte ailesiyle kalan Aydın, "100'den fazla tır geldi. Çok büyük bir yardımlaşma var. Türk halkı böyle durumlarda hemen kenetlenir. Şimdi sosyal medyadan da kenetlendik" dedi.