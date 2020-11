Umut’un öyküsü yüreklere dokundu

İzmir'deki depremde Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in, aynı felakette hayatını kaybeden 7 yaşındaki ağabeyi Umut'un adı şehirdeki bir okulun ana sınıfında yaşayacak.

BAŞKALARINA UMUT OLMAK

İzmir'deki bir okulun ana sınıfına Umut'un adını vererek, onu çocukların gülüşünde, neşesinde yaşatma kararı alan okul yöneticileri, anne Seher ile baba Oğuz Perinçek'e ulaşıp Umut için bir öz geçmiş hazırlamalarını istedi. Enkazdan çıkarılan 3 çocukları ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Perinçek çiftinin kaleme aldığı öz geçmişte "Merhaba arkadaşlar, ben Umut Perinçek. 30 Ekim 2020'de İzmir'de gerçekleşen depremde başka çocukların yüzlerini güldürebilmek, başka insanların kalbine umut olmak için başka diyarlara gitmem gerekti. Ama ben sizinleyim, sizin her gülüşünüzde, her mutluluğunuzdayım. Çünkü ben Umut'um. Her zaman her yerde umut vardır. Sevgilerimle, hoşça kalın arkadaşlar" ifadeleri yer aldı.