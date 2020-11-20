Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek 38 milyon TL’yi aştı

İZMİR depreminin ardından depremzedeleri ve hayırseverleri buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında taahhüt edilen kira desteği tutarı, 38 milyon 89 bine ulaştı. 4 bin 243 destekçi tarafından deprem mağduru ailelere toplamda 13 milyon 870 bin TL ödeme yapıldı. Kampanya kapsamında depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 219'a ulaştı. Uzundere'de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunulan konutlara yerleşen aile sayısı 20'ye ulaştı. 380 odası depremzedelere açılan eski Hilton binasına yerleşen aile sayısı da 21 oldu. Toplamda 30 odanın deprem mağdurları tarafından kullanıldığı binada üç öğün yemek servisi de yapılıyor.