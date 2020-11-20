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Haberler İzmir Deprem 3'e katladı

3'e katladı

’deki pozitif vaka ve vefat sayısı son 2-3 haftada zirveye çıktı. Kent genelinde denetimlerini sürdüren Vali , “Depremden önce İzmir en iyi 10 il arasındaydı. Ama depremin ardından vaka sayıları bir patlama gerçekleştirdi ve 3’e katlandı” diye konuştu.

Deprem 3'e katladı
Giriş Tarihi: 20.11.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de 30 Ekim'deki depremin ardından Kovid-19 vakalarında büyük artış gözlendiğini söyledi. Vali Köşger, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü ve beraberindeki heyet ile Bornova ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı. Esnafa uyarılarda bulunan Köşger, alışveriş yapanlardan da sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi. Yeni tedbirler alındığını hatırlatan Köşger, depremin ardından İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısının hızlı artış gösterdiğini belirtti. Köşger, "İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında 3'e katlanmış durumda. Bu, biraz depremin olduğu anda pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla alakalı. Biz bunu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz sürece kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz. Depremden önce İzmir Türkiye'deki en iyi 10 il arasındaydı ve biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef depremin ardından vaka sayılarında bir patlama gerçekleşti" diye konuştu.

'YİNE TEK YÜREK OLALIM'
İzmirlilerden depremde gösterdikleri sükuneti, metaneti ve vakarlı duruşu bu konuda da göstermelerini isteyen Köşger, "Hemşerilerimizden nasıl depremde tek yürek olmuşsak burada da tek yürek olarak yeniden daha önceki rakamların altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini bekliyorum" dedi. Vali Köşger, gereksiz şekilde sokağa çıkılmaması, toplu alanlara gidilmemesi, toplu taşıma araçlarının kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Vali Köşger, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile birlikte Bornova ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı.

'47 VEFAT SAYISI YANLIŞ'
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in İzmir'de açıkladığı günlük 47 vefat sayısının yanlış olduğunu belirten Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara 'gerekli olmadıkça sokağa çıkmayın' çağrısında bulundu. Köşger, "Açıklanan rakam yanlış. İzmir en kötü 2'ye girdi diye bir şey yok. Ama en iyi 10 arasından çıktık. Bu depremin tetiklemesi ile olan bir şey. İşi olmayan sokağa çıkmasın, toplu alanlara gitmesin. Mecbur olmayan sokağa çıkmasın" dedi.

Metin BURMALI

İzmir Valisi Köşger'den koronavirüs açıklaması: Vaka ve virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı

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