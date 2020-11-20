İZMİR'DE 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar görenler için hazırlanan 550 konteynerden oluşacak geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi. Depremin ardından AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor. Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı. Dev vinçler, konteynerleri alana indirmeye devam ediyor. Merkezde 400 konteynerin kurulumu tamamlandı. Görevliler konteynerleri hafta sonuna kadar depremzedelerin kullanımına hazır hale getirecek.