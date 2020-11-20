“İzmir’in tek çaresi kentsel dönüşüm

DEPREM Uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, İzmir'deki gerçek depremin İzmir Kırığı'nın üzerinde olacağını söyledi. "Zaten bu deprem İzmir'de olmadı, Sisam'da oldu. Depremin büyüklüğü 7, yıkım gücü 9'du" diyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sisam bölgesinde 7'den büyük deprem beklemediğim için, İzmir'de daha büyük bir deprem beklemiyorum demektir. İzmir'in gerçek depremi İzmir kırığının üzerinde olacak bir depremdir. Eğer İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem olsaydı, birçok kişinin ölümünden söz edebilirdik. Evet, Sisam'daki kırık boşalmıştır, orada bir deprem beklemiyorum. Ama İzmir kırığı gelecekte deprem yaratmak için birikimini sürdürmektedir. Kentsel dönüşüm bu işin tek çaresidir."

YIKIP YENİDEN YAPILMALI

DEPREMİ kısa bir süre içinde beklemediğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. Yapısal dönüşümden vazgeçip, mahalle ve ilçe boyutunda yıkıp yerine yeniden yapmamız gerekiyor. Bir an önce yapılması gereken budur" diye konuştu.