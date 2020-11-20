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Haberler İzmir Konteyner kent çalışmalarında sona gelindi! Pazartesi yerleşim başlıyor

çalışmalarında sona gelindi! Pazartesi yerleşim başlıyor

'nde meydana gelen ve 'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.

Konteyner kent çalışmalarında sona gelindi! Pazartesi yerleşim başlıyor

İHA

20.11.2020, 17:06

Ege Denizi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan İzmirli depremzedelerin konaklayacağı konteyner kent, Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi'nde hazırlanıyor. 46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kuruldu.

Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer alacağı konteynerlerde 5 kişilik aile barınabilecek. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arazisi AFAD'a tahsis edilirken, çalışmalar AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri destekleri ile sürdürüldü.

100'ü aşkın personelin çalıştığı konteyner kent alanının, sosyal donatıların hazırlanması ile birlikte haftasonu tamamlanması planlanıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "Pazartesi yerleşim başlıyor. Depremzedelerimiz için Bayraklı'da kurulan konteyner kentte sona gelindi. Zamanında tamam inşaallah" paylaşımında bulundu.

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