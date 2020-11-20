Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kaçak göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen 34 göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.