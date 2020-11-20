  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen 34 kurtarıldı

’in Dikili ilçesinde, Komutanlığı ekipleri tarafından 34 kurtarıldı. Göçmenlerin unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı

20.11.2020, 09:53

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kaçak göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen 34 göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk karasularına geri itilen 34 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA