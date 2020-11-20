Yıkımın ardından sessizlik çöktü

İZMİR'DE depremin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova'da taşınma işlemleri sürüyor. Birçok binanın hasarlı olduğu bölgede, ailelerin taşınmasıyla birlikte çok sayıda cadde ve sokak sessizliğe büründü. Hem apartmanlar hem de zeminde bulunan dükkanlar boşaltılırken, bölgede en sık rastlanılan manzara ise nakliye firmaları tarafından boşaltılan evler oldu. Kafe ve restoranların çoğunlukta olduğu caddelerde açık olan iş yeri sayısında da azalma oldu. Bölgedeki birçok yapı yıkılacağı günü beklerken, oyun parkları da boş kaldı.