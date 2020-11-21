‘2000 sonrası yapılan binalarda hasar yok’

Kurum, kentsel dönüşümle ilgili bilgi vererek, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar TL olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık. Yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar TL olan 19 bin 766 konutun yapımını tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. 30 milyar TL bedelli 85 bin konutun inşa çalışmaları devam ediyor. Başta Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza 165 milyon TL destek sağladık" ifadelerini kullandı.

647 BİNA HASARLI

İzmir'de depremin ardından hasar tespit çalışmaları yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "İzmir'de 145 bin 677 bina, 737 bin 291 bağımsız bölümde çalışmalarımızı yaptık. Buna göre ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 647 bina, 4 bin 556 bağımsız bölüm olduğunu tespit ettik. Yine 6 bin 465 az hasarlı, 676 orta hasarlı binamız var. İzmir depreminde ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990- 2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır. İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da, hasar da tespit etmedik" açıklamasını yaptı.



7 AYRI BÖLGEDE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

İZMİR'DE tarihinin en büyük kentsel dönüşümünün başlatıldığını belirten Kurum, "İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz. İlaveten İzmir Şehir Hastanesi'nin yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımızda zemin+4-5 katı geçmeyen, yatay mimariye ve bölgenin dokusuna uygun yeni konutları önümüzdeki yıl İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.