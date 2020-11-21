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Haberler İzmir Ayda antrenmanda

Ayda antrenmanda

Ayda antrenmanda
Giriş Tarihi: 21.11.2020

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Pandemiden önce seyirciye açık oynanan maçlarda takımı yalnız bırakmayan Atakan ve Ayda'ya imzalı forma ve basketbol topu hediye eden Başkan İduğ, "Her zaman iki yavrumuzun yanında olacağız" dedi. Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları, koç Faruk Beşok ve Başkan İduğ'un imzaladığı formayı giye Atakan, hayranı olduğu oyuncularla maç yaptı.

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