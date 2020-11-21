Depremzede çifte çadır kentte nikah

İZMİR'DE evlilik hazırlığı yaparken kiraladıkları evleri yıkılan depremzede çift, çadır kentte dünyaevine girdi. Türk Kızılayı ve Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Bayraklı'daki çadır kentte evlenen Serdal Çelik (58) ve Müzeyyen Evelioğlu (39) çiftine, ev ve iş destekleri de sağlandı. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Türk Kızılayı Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve AFAD Antalya Şube Müdürü Gülay Kundakçı çiftin nikah şahitliğini yaparken, nikahı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı.