  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de feci kaza! Karşıya geçmek isterken...

’de feci ! Karşıya geçmek isterken...

’in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobil çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir’de feci kaza! Karşıya geçmek isterken...

İHA

21.11.2020, 23:13

Kaza akşam saatlerinde Paşaköprü Mezarlığı önünde meydana geldi. Murat Ş., idaresindeki 35 JEY 96 plakalı otomobil, Gaziemir istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan araştırmalarda ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı tespit edildi. Kaza sonra olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Eşrefpaşa Karakolu'na giderek teslim olurken, hayatını kaybeden kişi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de feci kaza! Karşıya geçmek isterken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA