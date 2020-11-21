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Haberler İzmir Meteoroloji'den uyarı geldi! Soğuk hava ve sağanak geliyor... İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı geldi! Soğuk hava ve sağanak geliyor... İzmir'de hava nasıl olacak?

İzmir bugün nasıl? 21 Kasım 2020 son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. İzmir'de yağış bekleniyor mu? İzmir'de sıcaklık kaç derece? İşte yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler ve son uyarılar. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre kıyı bölgeleriyle yurdun doğusunda sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmuyor. İşte illerimizde hava durumu ve beklenen sıcaklıklar...

Meteoroloji'den uyarı geldi! Soğuk hava ve sağanak geliyor... İzmir'de hava nasıl olacak?

21.11.2020, 08:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya dışında),Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleri ile Kırklareli, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
Yağışların; kıyılarda genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BEKLENEN SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU
Hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:



ANKARA: 11, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

MANİSA: 16, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kıyıları sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı bulutlu.

KONYA: 11, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

TRABZON: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

HAKKÂRİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

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