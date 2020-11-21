Sendikadan genel sekreter yardımcısına saldırı suçlaması

Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) İzmir 1 Nolu Şube yöneticilerinin, belediye hizmet binasında pandemi önlemi taleplerini yöneticilere iletmek ve deprem sonrası sıkıntıları gözlemlemek için yaptıkları ziyaret sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi. Sendika, İZSU önünde protesto eylemi düzenlendi.

KARCI'NIN "Başlarım sizin sendikacılığınıza" diyerek yetkililerin üzerine dosya fırlattığı iddia edilirken, eylemde konuşan Şube Başkanı Buse Engin, "Barış Karcı'nın elindeki dosyaları yere fırlatarak hakaret etmesi ve üzerimize yürümesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm işyerlerimizde uzaktan, dönüşümlü çalışma sisteminin uygulanması, işyerlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Tüm çalışanlara periyodik test yapılmalıdır. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı bütün çalışma arkadaşlarımızdan özür dilemelidir" dedi.

MERT ALPDÜNDAR